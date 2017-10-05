Литвинова опровергла свадьбу с Земфирой

Режиссер Рената Литвинова опровергла слухи о своей свадьбе с певицей Земфирой. Об этом пишет «Лента.ру» со слов ее ассистентки.

Литвинова назвала опубликованную СМИ информацию о свадьбе абсолютной уткой, неправдой и клеветой. Представитель режиссера рассказала, что Рената очень расстроена слухами, так как у нее растет несовершеннолетняя дочь. Она также заявила, что режиссер будет искать способы наказать в судебном порядке авторов клеветнических измышлений.

Ранее сегодня появилась информация о том, что Литвинова и Земфира в минувшие выходные заключили брак в Швеции, воспользовавшись лояльным к однополым парам законодательством страны.