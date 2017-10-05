05 октября 2017, 08:12
Владимир Миклушевский объяснил свою отставку
Экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский рассказал, что подал в отставку, так как хотел сменить место работы. Он подтвердил, что его замена состоялась в рамках «кадрового лифта», проводимого российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Миклушевский отметил, что последовавшая после его ухода отставка всех вице-губернаторов края является стандартной процедурой.
4 октября Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского. На его место исполняющим обязанности главы Приморского края назначен Андрей Тарасенко, экс-секретарь генерального директора ФГУП «Росморпорт».
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