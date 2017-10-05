В Новосибирской области опровергли слухи об отставке губернатора

Глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирскорй области Сергей Нешумов опроверг сведения о том, что глава региона Владимир Городецкий вылетел в Москву, где подписал заявление об отставке.

На сайте правительства Новосибирской области говорится, что 4 октября губернатор принял участие в совещании, проведенном министром транспорта РФ Максимом Соколовым.

Подобные слухи уже циркулировали в СМИ в конце сентября, и их опровергал сам Владимир Городецкий.