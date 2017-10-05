«Открытую Россию» обыскивают по делу ЮКОСа

Участники движения «Открытая Россия» заявили, что в их квартирах и в домах их близких проводятся обыски — якобы по так называемому делу ЮКОСа.

В заявлении, которое опубликовано на сайте организации, говорится, что первой постановление об обыске получила главный редактор Вероника Куцылло (к ней домой пришли около половины седьмого утра), затем — родители председателя «Открытой России» Александра Соколова.

К моим родителям заявились с обыском. Мама только успела сказать, что обыск, потом связь оборвалась. — Александр Соловьев (@alx_solovyev) 5 октября 2017 г.

Сын Вероники Куцылло Филипп написал в Facebook пост «Утро начинается не с кофе. Утро начинается… с обыска». В нем говорится, что сотрудники правоохранительных органов ранее уже совершали попытку обыскать квартиру главреда «Открытой России», но сама Вероника была в командировке, поэтому по закону они не смогли войти.

«В этот раз повезло не сильно. Мама через дверь смогла уговорить СОБР не ломать дверь, а дождаться адвоката. Дверь ломать они не стали, но за ручку подергали, и сильно. Позже я видел огроменный прибор, по виду напоминавший помесь корпуса бензопилы и рабочей части щипцов или плоскогубцев. Видимо, чтобы ломать дверь», — пишет Филипп.

По его словам, обыскивать квартиру пришло много людей — «два СОБРовца, трое понятых, и еще три человека, один из которых был, собственно, главным».

Сын главреда «Открытой России» утверждает, что во время обыска в изъятом у него смартфоне просматривали СМС, звонки и контакты. «Как я узнал? Смотревшие их не закрыли», — пишет он.

Впоследствии стало известно об обыске квартиры системного администратора «Открытой России» Артема Минича, по месту проживания дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина.

Приходить с обыском по делу 2003 года – всё равно что писать в деле "Нефтяной медиамагнат Саша Соловьев. 15 годиков." — Александр Соловьев (@alx_solovyev) 5 октября 2017 г.

В самой «Открытой России» не сомневаются в том, что обыски связаны с делом ЮКОСа. Ранее по нему обыскивали квартиру журналиста ОР и правозащитницы Зои Световой.

Мария Баронова пишет в Twitter, что сложнее всего положение у бывшего координатора «Открытой России» Николая Левшица, который сейчас является менеджером штаба оппозиционера Алексея Навального. «В ФБК адвоката послали по последнему известному адресу, а телефон у него отключен», — пояснила она.

Кроме того, Баронова сообщает об обыске (с вероятностью 99,9%) у Тимура Валеева — исполнительного директора «Открытой России». «Он исчез из связи тогда же, когда начались обыски у других. Все телефоны у него выключились час назад и никто так и не дозвонился до него», — пишет она.

Видеозапись — по всей видимости, оперативная съемка — появилась на канале РЕН и, соответственно, на сайте «Известий».

Газета напоминает, что в апреле «Открытая Россия», зарегистрированная в Великобритании, была признана решением Генпрокуратуры нежелательной, однако Минюст впоследствии заявил, что пока не намерен обращаться в суд с запросом на ее ликвидацию.

Дело ЮКОСа, по которому предположительно идут обыски, возбуждено в июне 2003 года, речь идет о хищении средств у государства и ОАО «Апатит», фигурантами являлись экс-глава нефтяной компании Михаил Ходорковский и другие. Следователи считают, что на похищенные средства финансируются различные организации и индивидуальные предприниматели.