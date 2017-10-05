Замглавы Минтруда назвал срок значительного роста пенсий

Заместитель российского министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко заверил, что к 2030 году пенсия жителей РФ превысит 2,5 прожиточного минимума — даже при сложной экономической ситуации в стране, передает РИА Новости.

Соответствующее повышение предусмотрено стратегией развития пенсионной системы, которая уже реализуется в России, пояснил замглавы Минтруда в рамках конференции «Общество для всех возрастов».

«Пенсионная стратегия, принятая в конце 2012 года… там совершенно четкие запланированные до 2030 года показатели, если не ошибаюсь, это достижение более 2,5 прожиточных минимумов пенсионером по размеру пенсии», — уточнил Вовченко.

Замминистра объяснил, что при таком уровне пенсии пожилые россияне смогут «позволить себе гораздо больше», нежели сейчас.

«Тяжелое влияние сейчас экономических последствий последних нескольких лет привело к принятию ряда непопулярных решений, но сама формула и сам процесс пенсионных накоплений предусмотрены уже сейчас законом таким образом, что вот эти показатели должны в 2030 году быть», — подытожил представитель министерства труда и соцзащиты.

Напомним, из-за тяжелых экономических условий российское правительство последовательно отказывается возобновить индексацию пенсий для работающих россиян. В нынешнем году ее заменили единовременной прибавкой, которая составила порядка 5 тыс. рублей. Кроме того, недавно проводилось повышение пенсий, в среднем речь шла примерно о 200 рублях на человека в месяц.