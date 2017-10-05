Песков напомнил о наказании за несанкционированный протест

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал перспективы проведения в Москве и других городах России несанкционированных акций протеста в предстоящие выходные.

Массовый призыв выйти на улицы адресовал своим сторонникам оппозиционный политик Алексей Навальный, намеревающийся принять участие в президентских выборах.

«Наша задача — сделать 7 октября днем, когда каждый порядочный человек в России скажет вслух или хотя бы про себя эти два требования: политическая конкуренция и допуск Навального на выборы», — написал оппозиционер на своем сайте. Напомним, 7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполняется 65 лет.

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что за организацию и проведение несанкционированных акций протеста полагается наказание в соответствии с российским законодательством, передает «Интерфакс».

«Правила проведения различных акций регламентированы законодательством, нарушения этого законодательства преследуются по закону. Здесь все достаточно очевидно», — заявил Песков.

Журналисты спросили его, опасается ли Кремль возникновения беспорядков при проведении акций протеста в предстоящее воскресенье. Прямо на этот вопрос представитель президента РФ не ответил.

Между тем в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы уточнили, что заявка «на проведение публичной встречи с политиком А. Навальным с целью информирования о его деятельности», которую оппозиционер хотел организовать на Пушкинской площади 7 октября, была отклонена — равно как и его же заявки на проведение аналогичных акций в других местах Москвы в эти выходные, в том числе на проспекте Академика Сахарова.

При этом мэрия продолжает рассматривать несколько аналогичных заявок, говорится в сообщении департамента — без уточнения данных об их подателях и затребованных ими местах проведения акций.