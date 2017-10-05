Экс-губернатор Орловской области назначен полпредом президента в ЦФО

Вадим Потомский, указом главы государства освобожденный 5 октября от должности главы Орловской области, назначен полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Песков сообщил журналистам: «Президент освободил Потомского от должности губернатора, назначив его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе».

Напомним, на посту орловского губернатора Потомского сменил депутат Мосгордумы Андрей Клычков.