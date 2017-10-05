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05 октября 2017, 12:01
биология культурная антропология медицина насекомые

Индейцы Колумбии давно знали ответ на мучивший ученых вопрос

Wasmannia auropunctata
Wasmannia auropunctata
Lyle Buss, University of Florida

Диего Россели (Diego Rosselli) из Папского университета святого Франциска Ксаверия в Боготе и Джеймс Уэттерер (James K Wetterer) из Флоридского Атлантического университета опубликовали статью, где сообщили, что причина заболевания глаз, которую ученые искали три десятилетия, давно была известна индейским народам Колумбии.

Повреждения роговицы, вызывающие небольшие белые пятна на глазах (лейкомы), были впервые описаны в 1969 году лондонским врачом Ноэлем Райсом (Noel Rice) у иммигрантов из Вест-Индии. Райс пришел к выводу, что они вызваны повреждениями роговицы. Затем аналогичное явление было встречено у жителей Флориды, островов Вест-Индии, северной части Южной Америки, а также отмечалось в самых разных точках тропического пояса, вплоть до Соломоновых островов. Эта патология известна под названиями флоридская кератопатия, карибская кератопатия, кератомы Райса, флоридские пятна. Размеры лейком достигают одного – восьми миллиметров. В качестве причин болезни предлагали вирусные и бактериальные инфекции, а также действие паразитического червя (Onchocerca volvulus), вызывающего более известную болезнь – речную слепоту.

В 2005 году Леонар Тирон (Léonard Theron) из Льежского университета определил, что карибскую кератопатию вызывают укусы малого огненного муравья (Wasmannia auropunctata). Родина этого муравья – Центральная и Южная Америка, но в качестве инвазивного вида, он широко распространился по миру. Его популяции отмечены в тропической Африке, на юго-востоке США, в Израиле, на островах Тихого океана и в австралийском штате Квинсленд. Муравьи способны жить как в лесах, так и на полях, и в жилищах людей. Их распространение останавливает только более холодной климат, хотя отдельные колонии были обнаружены даже в Англии и Канаде в теплицах. Укусы малого огненного муравья довольно болезненны и вызывают сильный зуд. Если муравей заползает на поверхность глаза человека или животного, это вызывает моргание, а в ответ следует укус в роговицу, который и становится причиной кератомы. Наиболее часто страдают от этого работники сельского хозяйства.

Авторы статьи сообщают со ссылками на этнографические описания, что связь белых пятен на глазах с укусами муравья давно была известна индейцам, живущим в колумбийских департаментах Какета, Путумайо и Ваупес. Там этот вид муравьев носит местное название «махинья». Еще в 1977 году антрополог Горацио Калле, работавший в департаменте Какета, записал, что местные жители объясняют «маленькие белые облачка» на глазах укусами муравья махинья. Писали об этом и другие антропологи. Но эти сведения оставались неизвестными врачам, ветеринарам и энтомологам, так как были опубликованы только в этнографических журналах.

Работу Россели и Уэттерера опубликовал Journal of Medical Entomology.

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