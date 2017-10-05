Тающий снег в Альпах преподнес подарок археологам

В Швейцарии таяние снега на высокогорном перевале Лёчберг, между кантонами Берн и Вале, позволило найти целый ряд артефактов бронзового века.

Прошлой зимой в этих местах выпало мало снега, а лето оказалось достаточно жарким, в результате площадь снежного покрова сократилось, и на поверхности оказалась целая группа древних предметов, которая была обнаружена археологической службой кантона Берн. В нее входит деревянный ящик с мукой, части лука, кремневые наконечники стрел, береста, веревка и сосуд, изготовленный из коровьего рога. Радиоуглеродное датирование показывает, что предметы были изготовлены в 2000 – 1800 годах до нашей эры. Они оказались самыми старыми находками, сделанными на перевале. По словам ученых, находки подтверждают гипотезу, что перевал еще в бронзовом веке использовался охотниками, пастухами и торговцами.

Перевал Лёчберг привлек внимание ученых в 2011 году, когда сторож горного приюта нашел несколько древних предметов, обнажившихся после таяния снега, и сообщил об этом археологом. Еще ряд находок был сделан летом 2012 года. Найденные в эти годы предметы относились к римской эпохе и средневековью. Следующие четыре года оказались очень снежными и новых находок не принесли.