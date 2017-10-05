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05 октября 2017, 10:47
античность археология Турция

Античные детские игрушки были найдены в Турции

Anadolu Agency

Археологи нашли детские глиняные игрушки возрастом около двух тысяч лет во время раскопок греческого города Парион, находившегося на территории нынешней деревни Кемер в северо-западной части турецкой провинции Чанаккале. Игрушки были погребальным инвентарем, они найдены в детских гробницах.

Основанный в 709 году до н. э. греческими колонистами, возможно, из Эретрии, города на острове Эвбея, Парион стал портом на проливе Геллеспонт (Дарданеллы). С эллинистических времен он чеканил собственную монету с изображением Горгоны. В римскую эпоху Парион стал крупным торговым центром с двумя гаванями, через которые проходили товары из Европы и Азии.

Фото: Anadolu Agency

С 2005 года археологи исследуют некрополь Париона, содержащий захоронения нескольких столетий. Среди погребений римского периода оказались как взрослые, так и детские. Игрушки в детских могилах представляют собой керамические фигурки людей, зверей и мифических персонажей. Некоторые из них, возможно, были любимыми игрушками этих детей при жизни, другие стали посмертным подарком при погребении. Возможно, некоторые из фигурок играли символическую роль в погребальном ритуале. Руководитель раскопок профессор Университета Ататюрка в Эрзуруме Хасан Касаоглу обращает внимание, что в могилах мальчиков лежали мужские фигурки, а девочек – женские.

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