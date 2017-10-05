Международная группа ученых во главе с Цзуй Пан (Zui Pan) из Техасского университета в Арлингтоне обнаружила, что цинк останавливает рост клеток рака пищевода, но не оказывает при этом негативного влияния на обычные клетки эпителия пищевода.

По данным Национального института рака США рак пищевода занимает шестое место среди причин смерти от онкологических заболеваний в мире. Предыдущие исследования показали, что у многих больных раком пищевода был дефицит цинка в организме. Но связь между цинком и заболеванием оставалась непонятной.

Как рассказала Цзуй Пан, новое исследование позволило выяснить, что цинк препятствует сверхактивным передачам сигнала между опухолевыми клетками через ионы кальция, которые отсутствуют в обычных клетках. Поэтому цинк селективно подавляет рост опухоли. Если же цинка в организме не хватает, риск развития опухоли усиливается. Поэтому, как говорит Цзуй Пан, важно придерживаться сбалансированной диеты с необходимым количеством цинка. К богатым цинком продуктам относят шпинат, семена тыквы и подсолнечника, говядину и устриц. Рекомендуемая дневная норма цинка в рационе составляет 11 мг для мужчин и 8 мг для женщин.

Исследование опубликовал The FASEB Journal, который издает Федерация американских обществ экспериментальной биологии.