Qiwi выкупила права на «Рокетбанк» и «Точку»

Генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин сообщил, что компания выкупила у банка «Открытие» права на бренд и программное обеспечение сервисов «Рокетбанк» и «Точка». Об этом пишет ТАСС. Оба сервиса обслуживают клиентов дистанционно.

Солонин не раскрыл сумму сделки, но предположил, что персонал сервисов переведут в Qiwi. Как сделка скажется на клиентах «Рокетбанка» и «Точки», счета которых размещены в «Открытии», Солонин не сообщил.

При этом он проинформировал о грядущем увеличении доли Qiwi в банке временной администрацией. До этого она составляла, по одной информации, 12,2%, по данным других источников, 9%.

После этого объявления акции Qiwi на предварительных торгах подорожали на 2%.