Российским депутатам и чиновникам впервые за несколько лет поднимут зарплаты

В будущем году зарплаты депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, судей и госслужащих в России будут проиндексированы на 4% — с учетом прогноза по уровню инфляции. Телеканал «Дождь» отмечает, что это будет первая индексация заработных плат указанных категорий трудящихся россиян за последние несколько лет (в случае с чиновниками — с 2013 года, у депутатов и сенаторов — с 2014 года).

Индексация не станет неожиданностью — она прописана в проекте федерального бюджета, который правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную Думу.

Для сравнения: в нынешнем году зарплатный фонд депутатов и их помощников составлял 4,8 млрд рублей, а в следующем его планируется увеличить до 5,3 млрд рублей. Для сенаторов и их помощников предусмотрено увеличение общей суммы заработных плат с 1,9 млрд рублей в 2017 году до 2,1 млрд рублей в будущем году.

Информацию о предстоящей индексации зарплат чиновникам, парламентариям и судьям уже подтвердили в Министерстве финансов.

Представитель фракции КПРФ в Госдуме Вера Ганзи уточнила, что в настоящее время депутаты получают порядка 360 тысяч рублей, из них около 312 тысяч рублей в месяц на руки «чистыми». Треть отдается в качестве благотворительного взноса в партийную кассу, поэтому, по словам народной избранницы, в конечном итоге «по меркам Москвы остается совсем немного».