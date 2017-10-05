При обыске в сейфе Улюкаева изъято 250 тысяч долларов и золотые слитки

Во время заседания Замоскворецкого суда прокурор рассказал о находках, сделанных во время обыска в рабочем кабинете экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долларов. Об этом пишет РБК.

Оперативники обнаружили около 250 тысяч долларов, десять золотых слитков и монеты, а также часы стоимостью полмиллиона и 25-125 тысяч рублей.

Номинал одной из обнаруженных монет составил 25 тысяч рублей, слитки весили от 170 г до одного килограмма. В сейфе были найдены песо, рупии, белорусские рубли, десятки сберкнижек и ювелирные украшения.

Помимо этого был наложен арест на внедорожник Land Rover и 10 участков земли в Смоленской области площадью от тысячи до 15 тысяч кв. метров. Были заморожены счета экс-министра в Сбербанке и ВТБ-24 на миллион долларов и 100 млн рублей соответственно.