РФ и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений о сотрудничестве

Состоявшиеся сегодня, 5 октября, переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз аль Сауда, прибывшего в Москву с официальным визитом, завершились подписанием 14 документов, передает РИА Новости.

Среди них — соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, подписи под которым поставили глава МИД РФ Сергей Лавров и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех.

Кроме того, были подписаны меморандум о взаимопонимании между российским министерством связи и массовых коммуникаций и аналогичным саудовским ведомством (министерством связи и информационных технологий) и между министерством промышленности и торговли России и министерством торговли и инвестиций Саудовской Аравии.

Еще одним результатом визита саудовской делегации в Москву стало подписание «дорожной карты» двустороннего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере труда, социального развития и социальной защиты.

Другие направления сотрудничества между РФ и Саудовской Аравией, закрепленные подписанными сегодня программами, — это культура (в этой сфере распланировано взаимодействие на два года вперед), сельское хозяйство и атомная энергетика.