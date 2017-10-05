СКР объяснил обыски в «Открытой России»

Главное управление Следственного комитета РФ подтвердило, что обыски у участников движения «Открытая Россия» проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших основных акционеров и руководителей ОАО «НК «ЮКОС».

Речь идет о расследовании в отношении Михаила Ходорковского и Леонида Невзлина, которых обвиняют в хищении нефти нефтедобывающих предприятий ЮКОСа и ее реализации.

Следователи утверждают, что в ходе расследования получены доказательства финансирования «Открытой России» четырьмя нежелательными зарубежными организациями.

Обыски в жилище и на местах работы сотрудников «Открытой России» проводятся в целях тщательной проверки источников поступления средств.

Утренние обыски по «первому делу ЮКОСа» затронули уже шестерых наших коллег, мы еще не до всех можем дозвониться https://t.co/Dp7tS6SZ1V pic.twitter.com/XX8AaXLzt6 — Открытая Россия (@openrussia_org) 5 октября 2017 г.

Ранее сегодня стало известно, что в квартирах и домах близких сотрудников движения начались обыски. Представители «Открытой России» выразили уверенность в том, что происходящее связано с делом ЮКОСа.