Мосгорнаследие посоветовало не сносить Успенский собор из-за реновации‍

Департамент культурного наследия города Москвы рекомендовал не сносить старообрядческий Успенский собор церкви Белокриницкого согласия, сообщает ТАСС.

Мосгорнаследие также посоветовало исключить из списка реновации все дома авторской архитектуры эпохи конструктивизма.

Ранее активист движения «Архнадзор» Константин Михайлов сообщил, что под снос попадет старообрядческий собор начала ХХ века. В советское время его переделали под общежитие, и его жильцы проголосовали за включение здания в программу реновации.

Михайлов также рассказал что при Мосгорнаследии действует рабочая группа, которая в настоящее время изучила уже 600 предложений «Архнадзора», и выбрала из них 200 построек, которые предложила не сносить. Окончательный список попавших под реновацию, но рекомендованных к сохранению объектов станет известен в конце октября.