Минобороны раскрыло подробности уничтожения семерых командиров «Джебхат ан-Нусры»

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении 49 членов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в ходе авиаударов в сирийской провинции Идлиб. Из них семь человек были лидерами соединений, сообщает «Интерфакс».

Ранее Конашенков информировал о тяжелом ранении главаря группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни, впавшего в кому.

Направленными ударами бомбардировщика Су-34, по словам официального представителя силового ведомства, был уничтожен крупнейший арсенал боевиков. В нем хранилось более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.

Игорь Конашенков также рассказал, что разведка долго изучала систему логистики боевиков. Склад был уничтожен мощным боеприпасом, предназначенным для поражения заглубленных объектов. Пожар после взрыва продолжался много часов.