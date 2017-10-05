СМИ назвали Турчака основным кандидатом на пост главы генсовета ЕР

Новым секретарем генсовета «Единой России» может стать губернатор Псковской области Андрей Турчак. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Инсайдеры назвали его наиболее вероятной кандидатурой на этот пост, несмотря на наличие других претендентов.

Для этого Турчаку придется отказаться от должности главы региона, что может произойти в самое ближайшее время.

Действующий секретарь Сергей Неверов покинет свой пост, чтобы занять ставшую вакантной после назначения Владимира Васильева на место и.о. главы Дагестана должность.

Андрею Турчаку 42 года, должность губернатора он занимает с 2009 года. Нареканий к его работе у правительства нет, но источник издания сообщил, что он «тяготится этой работой и хотел бы уйти».

Пресс-секретарь псковского губернатора отказалась комментировать эту информацию, заявив, что никакими сведениями на этот счет не располагает.