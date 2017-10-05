Мемория. Федор Углов

22 сентября (5 октября) 1904 года родился Федор Углов, выдающийся хирург, популяризатор ЗОЖ.

Личное дело

Федор Григорьевич Углов (1904—2008) родился в деревне Чугуево Иркутской губернии. Его семья жила очень скромно, однако родители смогли дать пятерым из шести детей высшее образование. Федор закончил десятилетку в уездном Киренске, после чего поступил на медицинский факультет Восточно-Сибирского (ныне — Иркутского) университета. На втором курсе перенес брюшной и сыпной тиф с осложнениями. Выжил благодаря стараниям однокурсницы Веры, которая выхаживала его, а затем вышла за него замуж.

На пятом курсе перешел в Саратовский университет, окончил его в 1929 году. Работал участковым врачом в селе Кисловка Нижегородской области, затем в Абхазской АССР и в 1931—1933 годах в больнице им. Мечникова в Ленинграде.

Окончив интернатуру в родном Киренске, был главврачом и заведующим хирургического отделения межрайонной больницы с 1933 по 1937 год.

В 1937 году поступил в аспирантуру Ленинградского государственного медицинского института усовершенствования врачей. После защиты кандидатской диссертации в 1940—1943 годах работал ассистентом, а затем с 1944 по 1950 год доцентом кафедры хирургии этого института.

Во время Советско-финской войны 1939—1940 годов был старшим хирургом медсанбата на Финском фронте, затем служил начальником хирургического отделения военного госпиталя в Ленинграде. Там проработал всю блокаду. Вспоминал о ее окончании: «Радостно было видеть бодрые, повеселевшие лица прохожих — без оружия, без противогазных сумок. Надписи на стенах зданий — с указателями ближайших бомбоубежищ, с предупреждением об угрозе артобстрела — были уже вчерашним днем, тускнели, не подновляемые за ненадобностью краской, и со спокойной деловитостью бежали по улицам автофургоны, помеченные такими будничными и такими дорогими словами: "Хлеб", "Продукты", "Овощи"… Как волновал он послеблокадный Ленинград!».

После войны первым в стране стал работать над резекцией легкого. Операции проводил на основе публикаций в зарубежных медицинских журналах. Для этого выучил английский язык.

В 1949 году защитил докторскую диссертацию на тему «Резекция легких». С 1950 года работал в Первом медицинском институте имени академика И. П. Павлова (Санкт-Петербургский государственный медицинский университет). Более сорока лет (до 1991 года) был заведующим кафедрой госпитальной хирургии.

Там же занялся сердечными заболеваниями, был пионером сердечной хирургии в Советском Союзе. До 1971 года работал директором ВНИИ Пульмонологии.

В последние годы жизни увлекался рефлексотерапией и народным целительством. Ежедневно обливался холодной водой. Также в конце жизни стал глубоко верующим православным человеком.

Был женат дважды. От первой супруги, гинеколога Веры Михайловны родились две дочери Татьяна и Елена.

Второй раз женился в 1964 году на кандидате медицинских наук Эмилии Викторовне Угловой-Стрельцовой. Их сын Григорий Углов — дирижер, старший преподаватель в РГПУ им. Герцена.

Федор Углов скончался 22 июня 2008 года от сердечного приступа в возрасте 103 лет.

Чем знаменит

Блестящий хирург и популяризатор здорового образа жизни. Одним из первых в СССР разрабатывал и выполнял сложнейшие операции на пищеводе, средостении, при аденоме поджелудочной железы, аневризме желудочка сердца, заболеваниях легких и других недугах.

Предложил ряд методик проведения операций, например доступ Углова — оперативный доступ к корню легкого с пересечением одного или двух ребер.

О чем надо знать

Федор Углов

С 1950-х годов вел борьбу с пьянством: читал лекции, писал статьи и книги, письма в ЦК и Совмин СССР.

В книге «Правда и ложь о разрешенных наркотиках» утверждал: «Известно, что ЦРУ США имеет многомиллиардный бюджет. Известно также по их документам, что основные средства этого управления направлены в нашу страну с целью ее разрушения.

Их цель — уничтожить нас.

Их метод — ложь и клевета под видом правды и замалчивание истинной правды, жизненно необходимой народу.

Средство — пьянство, наркомания, разврат.

Чтобы разрушить государство и уничтожить народ, надо прежде всего усыпить его бдительность, направить ее по ложному пути. Надо коварно и подло провести в жизнь закон "разделяй и властвуй", а для этого надо убрать с дороги то, что цементирует народ: надо разрушить духовную жизнь, заглушить честь и совесть, привить эгоизм и накопительство, распространить в народе пьянство и наркоманию, опорочить патриотизм, осмеять духовную жизнь».

Поддержал антиалкогольную кампанию времен перестройки. С 1988 года был бессменным председателем «Союза борьбы за народную трезвость».

Прямая речь:

О блокаде (из книги «Сердце хирурга»): «Мне сообщили, что Сергей Федорович тяжело болен. Я понимал, что означает его болезнь и в каком лекарстве он нуждается. У меня не было возможности помочь ему чем-нибудь. Сам, как хирург, кроме рабочей карточки ничего не получал, военный паек мне не полагался, хирургическим отделением в военном госпитале я заведовал, оставаясь лицом гражданским, в звании доцента. Все же за три дня, отказывая себе, набрал литровую банку каши и пошел с ней к С — ым.

Сергей Федорович, высохший, как скелет, но с толстыми отечными ногами, лежал на кровати не бритый, закутанный в тряпье, и почти не обратил на меня внимания, когда я поздоровался и стал осматривать его. Даже это было больно сознавать: такой контраст по сравнению с прежним Сергеем Федоровичем, внимательным, предупредительным, всегда безупречно одетым!..

Жена и дочь тоже находились в крайней степени истощения: с такими же отеками на ступнях ног, но сознание и реакция на окружающее были у них нормальными. Я сказал, что принес им немного каши. Мать с дочерью страшно обрадовались этому, в глазах появился тот блеск, который можно наблюдать лишь у наголодавшихся людей, вдруг увидевших еду, и они уже не отрывали взгляда от банки, которую я вытаскивал из портфеля. Тем не менее они решили в первую очередь покормить Сергея Федоровича. "Вот, Сережа, Федя принес тебе поесть..." Больной сразу же оживился, руки у него затряслись, оп замотал головой, во всем его облике появилось нетерпенье; попытался подняться, но не смог, и попросил посадить его за стол… Одной рукой он крепко прижал банку к груди, другой схватил ложку и стал жадно, не пережевывая, глотать кашу.

Жена и дочь с болью и жалостью смотрели на него, на то, как исчезает каша… Он, раньше такой самоотверженный по отношению к ним, такой любящий, сейчас не думал о них, не желал понимать, что они так же голодны, им тоже нестерпимо хочется есть… А он даже вроде бы упивался возможностью в одиночку поесть сытно, как мечталось ему, наверно, уже давно…

— Сережа, ты бы Тане немного оставил, — робко сказала жена. — Кроме того, не ешь все сразу. Это вредно. Оставь половину, доешь потом.

— Нет! — каким-то изменившимся, резким голосом закричал больной, еще крепче прижимая банку к груди и стараясь трясущейся рукой захватить в ложку как можно больше каши. — Нет! Это мне принес Федя! Не трогайте! Мне!

Было ясно, что мы сделали большую глупость, отдав ему сразу всю кашу…»

К будущим хирургам (там же): «У хирурга много обязанностей, больше, пожалуй, чем прав. И тем не менее в хирургию непрерывным потоком идет молодежь. Почему? Да потому, разумеется, что молодость с ее энтузиазмом, с ее стремлением ко всему честному и справедливому, с ее желанием содействовать всяческому оздоровлению мира — одна из величайших сил прогресса. И в хирургии всегда можно найти место для претворения в жизнь стремлений к добру и правде, даже фантастических, на первый взгляд, замыслов исцеления человека.

Хотя и жизнь, и труд хирурга тяжелы, усыпаны шипами, все же, по-моему, никакая другая профессия не может приносить столько душевного удовлетворения, как профессия хирурга! Что может сравниться со счастьем, которое испытываешь, победив в поединке смерть? Но я глубоко убежден, что подлинным хирургом может стать только человек с благородным и добрым сердцем».

12 жизненных принципов Федора Углова:

Люби родину. И защищай ее. Безродные долго не живут.

Люби работу. И физическую тоже.

Умей владеть собой. Не падай духом ни при каких обстоятельствах.

Никогда не пей и не кури, иначе бесполезны будут все остальные рекомендации.

Люби свою семью. Умей отвечать за нее.

Сохрани свой нормальный вес, чего бы тебе это ни стоило. Не переедай!

Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно из самых опасных для жизни мест.

Не бойся вовремя пойти к врачу.

Избавь своих детей от разрушающей здоровье музыки.

Режим труда и отдыха заложен в самой основе работы своего тела. Люби свое тело, щади его.

Индивидуальное бессмертие недостижимо, но продолжительность твоей жизни во многом зависит от тебя самого.

Делай добро. Зло, к сожалению, само получится.

7 фактов о Федоре Углове:

Углов — ученик выдающегося русского врача Николая Петрова — основоположника отечественной онкологии;

За свою жизнь выполнил более 6500 операций, в 1994 году попал в «Книгу рекордов Гиннеса» как старейший в мире практикующий хирург.

Автор 600 научных статей и по хирургии болезней легких и органов средостения.

Лауреат Ленинской премии (1961) за разработку хирургических методов лечения заболеваний легких, премии Склифосовского.

Награжден орденом Дружбы народов, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Во время войны — медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

В 1974 году выпустил первую художественную книгу «Сердце хирурга». После нее последовали «Человек среди людей» (1982), «Живем ли мы свой век» (1983), «Под белой мантией» (1984), «Образ жизни и здоровье» (1985) и другие. Большинство из них доступно на сайте хирурга.

Автор изобретения «Искусственный клапан сердца и способ его изготовления» (1981, 1982).

Материалы о Федоре Углове:

Статья о враче в Википедии

Биография на сайте Углова

Ф. Углов «Сердце хирурга»