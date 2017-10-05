Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 октября 2017, четверг, 08:00
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

«Звездный городок»: Кино в подарок
Владимир Жириновский: Выходной каждому, кто поставит прививку
В Тюмени погаснут пять светофоров
Погода в Тюмени на 5 октября: ни снега, ни дождя
#Медицина
#Наукаиобразование
Заброшенная могила Березовского поразила пользователей Сети
Новосибирцы проголосовали за сквер имени Высоцкого и велодорожки
Сибирский полпред Сергей Меняйло поздравил учителей с праздником
Времена. В СССР открыли первый кинозал со звуком, в Саратове построен чугунный водопровод
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
05 октября 2017, 07:22
Мемория

Мемория. Федор Углов

Федор Григорьевич Углов
Федор Григорьевич Углов

22 сентября (5 октября) 1904 года родился Федор Углов, выдающийся хирург, популяризатор ЗОЖ.

 

Личное дело

Федор Григорьевич Углов (1904—2008) родился в деревне Чугуево Иркутской губернии. Его семья жила очень скромно, однако родители смогли дать пятерым из шести детей высшее образование. Федор закончил десятилетку в уездном Киренске, после чего поступил на медицинский факультет Восточно-Сибирского (ныне — Иркутского) университета. На втором курсе перенес брюшной и сыпной тиф с осложнениями. Выжил благодаря стараниям однокурсницы Веры, которая выхаживала его, а затем вышла за него замуж.

На пятом курсе перешел в Саратовский университет, окончил его в 1929 году. Работал участковым врачом в селе Кисловка Нижегородской области, затем в Абхазской АССР и в 1931—1933 годах в больнице им. Мечникова в Ленинграде.

Окончив интернатуру в родном Киренске, был главврачом и заведующим хирургического отделения межрайонной больницы с 1933 по 1937 год.

В 1937 году поступил в аспирантуру Ленинградского государственного медицинского института усовершенствования врачей. После защиты кандидатской диссертации в 1940—1943 годах работал ассистентом, а затем с 1944 по 1950 год доцентом кафедры хирургии этого института.

Во время Советско-финской войны 1939—1940 годов был старшим хирургом медсанбата на Финском фронте, затем служил начальником хирургического отделения военного госпиталя в Ленинграде. Там проработал всю блокаду. Вспоминал о ее окончании: «Радостно было видеть бодрые, повеселевшие лица прохожих — без оружия, без противогазных сумок. Надписи на стенах зданий — с указателями ближайших бомбоубежищ, с предупреждением об угрозе артобстрела — были уже вчерашним днем, тускнели, не подновляемые за ненадобностью краской, и со спокойной деловитостью бежали по улицам автофургоны, помеченные такими будничными и такими дорогими словами: "Хлеб", "Продукты", "Овощи"… Как волновал он послеблокадный Ленинград!».

После войны первым в стране стал работать над резекцией легкого. Операции проводил на основе публикаций в зарубежных медицинских журналах. Для этого выучил английский язык.

В 1949 году защитил докторскую диссертацию на тему «Резекция легких». С 1950 года работал в Первом медицинском институте имени академика И. П. Павлова (Санкт-Петербургский государственный медицинский университет). Более сорока лет (до 1991 года) был заведующим кафедрой госпитальной хирургии.

Там же занялся сердечными заболеваниями, был пионером сердечной хирургии в Советском Союзе. До 1971 года работал директором ВНИИ Пульмонологии.

В последние годы жизни увлекался рефлексотерапией и народным целительством. Ежедневно обливался холодной водой. Также в конце жизни стал глубоко верующим православным человеком.

Был женат дважды. От первой супруги, гинеколога Веры Михайловны родились две дочери Татьяна и Елена.

Второй раз женился в 1964 году на кандидате медицинских наук Эмилии Викторовне Угловой-Стрельцовой. Их сын Григорий Углов — дирижер, старший преподаватель в РГПУ им. Герцена.

Федор Углов скончался 22 июня 2008 года от сердечного приступа в возрасте 103 лет.

 

Чем знаменит

Блестящий хирург и популяризатор здорового образа жизни. Одним из первых в СССР разрабатывал и выполнял сложнейшие операции на пищеводе, средостении, при аденоме поджелудочной железы, аневризме желудочка сердца, заболеваниях легких и других недугах.

Предложил ряд методик проведения операций, например доступ Углова — оперативный доступ к корню легкого с пересечением одного или двух ребер.

 

О чем надо знать

 
Федор Углов

С 1950-х годов вел борьбу с пьянством: читал лекции, писал статьи и книги, письма в ЦК и Совмин СССР.

В книге «Правда и ложь о разрешенных наркотиках» утверждал: «Известно, что ЦРУ США имеет многомиллиардный бюджет. Известно также по их документам, что основные средства этого управления направлены в нашу страну с целью ее разрушения.

Их цель — уничтожить нас.

Их метод — ложь и клевета под видом правды и замалчивание истинной правды, жизненно необходимой народу.

Средство — пьянство, наркомания, разврат.

Чтобы разрушить государство и уничтожить народ, надо прежде всего усыпить его бдительность, направить ее по ложному пути. Надо коварно и подло провести в жизнь закон "разделяй и властвуй", а для этого надо убрать с дороги то, что цементирует народ: надо разрушить духовную жизнь, заглушить честь и совесть, привить эгоизм и накопительство, распространить в народе пьянство и наркоманию, опорочить патриотизм, осмеять духовную жизнь».

Поддержал антиалкогольную кампанию времен перестройки. С 1988 года был бессменным председателем «Союза борьбы за народную трезвость».

 

Прямая речь:

О блокаде (из книги «Сердце хирурга»): «Мне сообщили, что Сергей Федорович тяжело болен. Я понимал, что означает его болезнь и в каком лекарстве он нуждается. У меня не было возможности помочь ему чем-нибудь. Сам, как хирург, кроме рабочей карточки ничего не получал, военный паек мне не полагался, хирургическим отделением в военном госпитале я заведовал, оставаясь лицом гражданским, в звании доцента. Все же за три дня, отказывая себе, набрал литровую банку каши и пошел с ней к С — ым.

Сергей Федорович, высохший, как скелет, но с толстыми отечными ногами, лежал на кровати не бритый, закутанный в тряпье, и почти не обратил на меня внимания, когда я поздоровался и стал осматривать его. Даже это было больно сознавать: такой контраст по сравнению с прежним Сергеем Федоровичем, внимательным, предупредительным, всегда безупречно одетым!..

Жена и дочь тоже находились в крайней степени истощения: с такими же отеками на ступнях ног, но сознание и реакция на окружающее были у них нормальными. Я сказал, что принес им немного каши. Мать с дочерью страшно обрадовались этому, в глазах появился тот блеск, который можно наблюдать лишь у наголодавшихся людей, вдруг увидевших еду, и они уже не отрывали взгляда от банки, которую я вытаскивал из портфеля. Тем не менее они решили в первую очередь покормить Сергея Федоровича. "Вот, Сережа, Федя принес тебе поесть..." Больной сразу же оживился, руки у него затряслись, оп замотал головой, во всем его облике появилось нетерпенье; попытался подняться, но не смог, и попросил посадить его за стол… Одной рукой он крепко прижал банку к груди, другой схватил ложку и стал жадно, не пережевывая, глотать кашу.

Жена и дочь с болью и жалостью смотрели на него, на то, как исчезает каша… Он, раньше такой самоотверженный по отношению к ним, такой любящий, сейчас не думал о них, не желал понимать, что они так же голодны, им тоже нестерпимо хочется есть… А он даже вроде бы упивался возможностью в одиночку поесть сытно, как мечталось ему, наверно, уже давно…

— Сережа, ты бы Тане немного оставил, — робко сказала жена. — Кроме того, не ешь все сразу. Это вредно. Оставь половину, доешь потом.

— Нет! — каким-то изменившимся, резким голосом закричал больной, еще крепче прижимая банку к груди и стараясь трясущейся рукой захватить в ложку как можно больше каши. — Нет! Это мне принес Федя! Не трогайте! Мне!

Было ясно, что мы сделали большую глупость, отдав ему сразу всю кашу…»

К будущим хирургам (там же): «У хирурга много обязанностей, больше, пожалуй, чем прав. И тем не менее в хирургию непрерывным потоком идет молодежь. Почему? Да потому, разумеется, что молодость с ее энтузиазмом, с ее стремлением ко всему честному и справедливому, с ее желанием содействовать всяческому оздоровлению мира — одна из величайших сил прогресса. И в хирургии всегда можно найти место для претворения в жизнь стремлений к добру и правде, даже фантастических, на первый взгляд, замыслов исцеления человека.

Хотя и жизнь, и труд хирурга тяжелы, усыпаны шипами, все же, по-моему, никакая другая профессия не может приносить столько душевного удовлетворения, как профессия хирурга! Что может сравниться со счастьем, которое испытываешь, победив в поединке смерть? Но я глубоко убежден, что подлинным хирургом может стать только человек с благородным и добрым сердцем».

12 жизненных принципов Федора Углова:

Люби родину. И защищай ее. Безродные долго не живут.

Люби работу. И физическую тоже.

Умей владеть собой. Не падай духом ни при каких обстоятельствах.

Никогда не пей и не кури, иначе бесполезны будут все остальные рекомендации.

Люби свою семью. Умей отвечать за нее.

Сохрани свой нормальный вес, чего бы тебе это ни стоило. Не переедай!

Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно из самых опасных для жизни мест.

Не бойся вовремя пойти к врачу.

Избавь своих детей от разрушающей здоровье музыки.

Режим труда и отдыха заложен в самой основе работы своего тела. Люби свое тело, щади его.

Индивидуальное бессмертие недостижимо, но продолжительность твоей жизни во многом зависит от тебя самого.

Делай добро. Зло, к сожалению, само получится.

 

7 фактов о Федоре Углове:

  • Углов — ученик выдающегося русского врача Николая Петрова — основоположника отечественной онкологии;

  • За свою жизнь выполнил более 6500 операций, в 1994 году попал в «Книгу рекордов Гиннеса» как старейший в мире практикующий хирург.

  • Автор 600 научных статей и по хирургии болезней легких и органов средостения.

  • Лауреат Ленинской премии (1961) за разработку хирургических методов лечения заболеваний легких, премии Склифосовского.

  • Награжден орденом Дружбы народов, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Во время войны — медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

  • В 1974 году выпустил первую художественную книгу «Сердце хирурга». После нее последовали «Человек среди людей» (1982), «Живем ли мы свой век» (1983), «Под белой мантией» (1984), «Образ жизни и здоровье» (1985) и другие. Большинство из них доступно на сайте хирурга.

  • Автор изобретения «Искусственный клапан сердца и способ его изготовления» (1981, 1982).

 

Материалы о Федоре Углове:

Статья о враче в Википедии

Биография на сайте Углова

Ф. Углов «Сердце хирурга»

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Николай Караченцов
У Караченцова диагностировали рак легких
Российские военнослужащие
Российским контрактникам запретят «светиться» в интернете
Самолет авиакомпании «Вим-Авиа»
Все туристы с просроченными билетами «Вим-Авиа» вернулись с курортов
Марсово поле в Петербурге. Вечный огонь
Источники рассказали о планах петербургской полиции на 7 октября
Павел Пожигайло
Мединский уговорил главу общественного совета при Минкульте уйти в отставку
Архив новостей

Самое читаемое

Пленники террористов в Сирии
«Боевое братство» опознало попавшего в плен в Сирии россиянина
Татьяна Москалькова
СМИ рассказали о подлоге в расследовании чеченских расстрелов
Магомед Гамидов с журналистом
Отец задержанных за связи с ИГ дагестанцев сообщил о «подставе» со стороны ФСБ
Владимир Мединский
Песков озвучил позицию Кремля по лишению Мединского звания
Валентина Матвиенко на слушаниях по проекту бюджета
Спикер СФ недовольна прогнозами правительства
07:53 В Москву прилетел король Саудовской Аравии
07:22 Мемория. Федор Углов
04.10 21:04 Глава Каталонии решил судиться с генпрокурором Испании
04.10 20:41 Российским контрактникам запретят «светиться» в интернете
04.10 20:25 У Караченцова диагностировали рак легких

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Федор Углов
Федор Григорьевич Углов
5 октября 1904 года родился Федор Углов, выдающийся хирург, популяризатор ЗОЖ.
04.10 20:22 Мединский уговорил главу общественного совета при Минкульте уйти в отставку
04.10 19:54 Источники рассказали о планах петербургской полиции на 7 октября
04.10 19:30 Трамп потребовал от NBC извинений за сообщения об отставке Тиллерсона
04.10 19:09 Все туристы с просроченными билетами «Вим-Авиа» вернулись с курортов в Россию
04.10 18:57 Брат опознал по видео попавшего в плен ИГ россиянина
04.10 18:30 ФАС нашла картельный сговор среди дорожных компаний на 12 млрд рублей
04.10 18:15 Умара Джабраилова обвинили в хулиганстве за стрельбу в гостинице
04.10 17:57 Названы лучшие школы России
04.10 17:40 Суд смягчил приговор за нападение на полицейского на митинге 26 марта
04.10 17:26 Путин рассказал об уменьшении числа бедных со времени его прихода во власть
04.10 17:05 Порошенко предложил увеличить особый статус Донбасса на год
04.10 17:04 Фракцию «Единой России» возглавит вице-спикер Сергей Неверов
04.10 16:44 В Битцевском парке нашли убитых женщину и мужчину
04.10 16:42 Ткачев предрек появление российского пармезана
04.10 16:23 СК предложил ввести ответственность за врачебные ошибки
04.10 16:13 Путин не определился с участием в президентских выборах
04.10 15:59 Путин рассказал о наличии атомной бомбы у КНДР в 2001 году
04.10 15:59 В Демократической Республике Конго упал Ан-12 с российским экипажем
04.10 15:41 Навальный созвал сторонников на акции протеста в день рождения Путина
04.10 15:34 Путин обвинил ряд стран в использовании санкций в своих интересах
04.10 15:24 В Раду внесен законопроект о новом статусе силовой операции в Донбассе
04.10 15:10 Романа Полански обвинили в еще одном изнасиловании
04.10 14:47 Задержан даритель патронов фонду «Подари жизнь»
04.10 14:22 Парламент Каталонии рассмотрит вопрос отделения от Испании 9 октября
04.10 14:01 Архитекторы заступились за вошедший в планы реновации старообрядческий собор
04.10 13:56 В сентябре 1770 года произошла сильнейшая магнитная буря
04.10 13:20 Песков пообещал содействие пленникам ИГ при наличии у них гражданства России
04.10 13:02 Главу «Крымэнерго» уволили за «неуспеваемость»
04.10 12:54 Пассажирский транспорт возьмут на цифровой контроль
04.10 12:53 Стали известны обладатели Нобелевской премии по химии
04.10 12:40 В Росавиации сообщили о согласовании платежей для «Вим-Авиа» с «Аэрофлотом»
04.10 12:40 Познер предложил организаторам ТЭФИ не использовать название и статуэтку
04.10 12:24 Глава ФСБ анонсировал создание новой террористической сети на базе ИГ
04.10 12:17 Международная гимназия Сколково отправляет студентов «в космос»
04.10 12:07 Люди вызвали 728 землетрясений за полтора века
04.10 11:59 ВС России отказался отменять приговор по «болотному делу» вопреки решению ЕСПЧ
04.10 11:52 Мадуро пообещал до конца 2017 года выплатить долги перед Россией
04.10 11:39 Европейский университет в Санкт-Петербурге временно стал НИИ
04.10 11:27 Yahoo сообщила об утечке данных с 3 миллиардов аккаунтов в 2013 году
04.10 11:20 В «Аэрофлоте» неофициально сообщили о приостановке спонсорства «Вим-Авиа»
04.10 11:02 «Альфа-групп» откроет digital-банк
04.10 10:50 В XVIII веке деревня на Шетландских островах погибла из-за слабого ветра
04.10 10:47 Суд в Греции решил экстрадировать российского совладельца биржи криптовалют в США
04.10 10:46 Фонд Ахмата Кадырова потратит на помощь мусульманам рохинджа 800 тысяч долларов
04.10 10:30 В КНДР бензин стали продавать только представителям власти
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.