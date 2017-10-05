Леонида Волкова отпустили из-под ареста

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов оповестил, что руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова выпустили на свободу. Он также сообщил, что дело направлено в Нижний Новгород для нового рассмотрения.

Напомним, 2 октября Волков получил 20 суток ареста за неоднократные призывы к участию в несогласованных митингах, в частности, в несогласованной акции в Нижнем Новгороде.

Решение Савеловского суда было отменено Мосгорсудом.