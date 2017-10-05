05 октября 2017, 14:15
Леонида Волкова отпустили из-под ареста
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов оповестил, что руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова выпустили на свободу. Он также сообщил, что дело направлено в Нижний Новгород для нового рассмотрения.
Напомним, 2 октября Волков получил 20 суток ареста за неоднократные призывы к участию в несогласованных митингах, в частности, в несогласованной акции в Нижнем Новгороде.
Решение Савеловского суда было отменено Мосгорсудом.
Так, всем привет.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 5 октября 2017 г.
Я не понял, что это было, но постановление отменено. (Будет новое рассмотрение в НН).
Ща осмотрюсь и напишу, что дальше
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