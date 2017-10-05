Окружение Литвиновой отказалось обсуждать слухи о свадьбе с Земфирой

Актриса и режиссер Рената Литвинова и певица Земфира поженились во время поездки в Швецию, утверждает информационное агентство Ura.ru. К такому выводу журналисты пришли после того, как заметили у женщин на безымянных пальцах одинаковые кольца. В Швеции в 2009 году легализовали однополые браки.

По неподтвержденным данным, обе звезды отечественного шоу-бизнеса провели выходные в Таллине и Стокгольме, где Литвинова снимала новый фильм «Волшебный клубок». Женщины также посетили концерт Мадонны.

Ассистентка Ренаты Литвиновой отказалась комментировать сообщения о заключении брака, сообщает Рен-ТВ.