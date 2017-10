Президент ПАСЕ Педро Аграмунт объявил о своей отставке

Глава Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт в своем Twitter заявил о добровольной отставке. Он написал, что решил уйти по личным причинам.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев подтвердил, что Агармаунт не стал дожидаться финального голосования, запланированного в Ассамблее.

Педро Аграмаунт занимал пост главы ПАСЕ с 2016 года. Весной 2017 года он побывал в Сирии вместе с депутатами Госдумы. Аграмаунт встретился в Дамаске с сирийским президентом Башаром Асадом, за что подвергся критике.

Today, for personal reasons, I have decided to no longer chair the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. pic.twitter.com/e17zwo2xsh