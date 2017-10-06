Песков отказался комментировать переговоры по продаже Саудовской Аравии С-400

В Кремле не стали комментировать сообщения о том, что Саудовская Аравия может купить у России «не менее четырех дивизионов» С-400 общей стоимостью 2 млрд долларов.

Ранее о возможности такой покупки сообщал источник «Коммерсанта», канал Al-Arabiya и источник РБК.

«Тематика ВТС [военно-технического сотрудничества] действительно фигурировала на повестке дня вчерашних российско-саудовских переговоров на высшем уровне. Больших деталей, чем те, что давались, я предоставить не могу. Безусловно, это тема относится к весьма чувствительным», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности такой покупки (цитата «Интерфакса»).

В ответ на сообщение о такой сделке Пентагон выразил обеспокоенность. В военном ведомстве США заявили, что важно сохранить «оперативную совместимость» между американским вооружением и оружием союзников.

По словам Пескова, «развитие российско-саудовского сотрудничества… никоим образом не носит направленности против какой-то третьей страны, поэтому любые высказанные озабоченности в этой связи мы считаем безосновательными» (цитата РИА Новости).