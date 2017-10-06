В экстренные службы Москвы поступило за час почти 30 сообщений об угрозе взрыва

С утра 6 октября московские власти за час получили около 30 сообщений об угрозе взрыва. Только из пяти школ было эвакуировано более 1,5 тысяч учащихся, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в сообщениях упоминались школы, детские сады и административные здания.

Ранее сообщалось, что глава ФСБ РФ Александр Бортников назвал виновными в массовых звонках о минировании гражданских объектов четырех россиян, находящихся за границей. Некоторые СМИ связывают их с исламскими экстремистами. Однако глава ведомства обсуждать их мотивы отказался, сославшись на интересы следствия.

Напомним, осенью по России прокатилась волна массовых телефонных сообщений о минировании зданий общественного пользования. Например, в Новосибирске 28 сентября из-за ложных сигналов было эвакуировано 40 объектов. В Уфе 24 сентября после анонимных звонков вывели людей из шести торговых центров. 26 сентября в Москве после сообщений о заложенной взрывчатке были вывезены около 400 человек из четырех районных управ и жилого дома.