Роскомнадзор пригрозил CNN отзывом лицензии на вещание

Роскомнадзор может приостановить лицензию американского телеканала CNN International, если компания не устранит выявленные нарушения. Об этом «Интерфаксу» заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«На днях мы выдали им (CNN) предписание. Оно предписывает телеканалу и вещателю устранить выявленные нами нарушения в срок до 11 октября», — сказал он.

Как отметили в пресс-службе Роскомнадзора, лицензия может быть отозвана на три месяца, сообщает РИА Новости.

В конце сентября Роскомнадзор выдал CNN предупреждение о неправильном указании выходных данных в эфире.

Тогда глава ведомства Александр Жаров напомнил, что после двух предупреждений ведомство может обратиться в суд с иском о прекращении деятельности СМИ.