Россия стала лидером в Европе по мужской смертности

Всемирный банк обнародовал статистику, согласно которой в России зафиксирован самый высокий в Европе процент смертности среди мужчин до 65 лет. Данные исследования приводит РИА Новости. На сайте Всемирного банка они не опубликованы.

Статистика основана исследовании численности населения ООН 2017 года и собственной аналитике ООН. Численность населения, в свою очередь, была взята из официальной статистики стран за 2015 год.

По данным Всемирного банка, доля мужчин до 65 лет среди всех умерших в России составляет 43%. На Украине и в Белоруссии — 40%, далее идет Молдавия с 37%, замыкает пятерку стран с самой высокой смертностью среди трудоспособных мужчин Литва с 36%.

Наименьший показатель ранней мужской смертности, равный 10%, зафиксирован в Исландии и Швейцарии. Кроме этого долго мужчины живут в Швеции, Италии, Нидерландах, Мальте и Норвегии.

Там число мужчин, не доживающих до 65 лет, не превышает 11% от всех смертей.