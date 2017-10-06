Верховная Рада одобрила законопроект о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада одобрила в первом чтении проект президентского «Закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.

Неофициально инициативу называют законом о реинтеграции Донбасса.

Документ призван узаконить использование Вооруженных сил в регионе и порядок местного самоуправления в части Донецкой и Луганской областей, подчиняющейся украинскому правительству.

Руководство военными силами законопроект возлагает на Объединенный оперативный штаб ВС Украины. В настоящее время украинскими военными в регионе руководит штаб антитеррористической операции (АТО), который подконтролен Службе безопасности Украины.

Кроме этого Верховная Рада сегодня на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса, сообщает 112.ua.

Закон устанавливает, что особый статус местного самоуправления в самопровозглашенных ДНР и ЛНР вступит в силу после выполнения ряда условий. В частности, после проведения местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.