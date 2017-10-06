В Швейцарии подсчитали стоимость санкций против России для ЕС

Санкции, введенные против России начиная с весны 2014 года, стоили странам ЕС 30 млрд евро, подсчитал Австрийский институт экономических исследований (WIFO).

Как отмечается в докладе института (.pdf), в 2014-2016 годах экспорт из европейских стран в Россию ежегодно снижался на 15,7%.

Если в 2013 году из Евросоюза экспортировалось в Россию товаров на 120 млрд евро, то в 2016-м — на 72 млрд.

До 40% этого снижения обусловлены влиянием санкций.

За это время особенно сильно от ограничений пострадали Кипр — там экспорт в Россию упал на 35%, Греция (23%) и Хорватия (21%).

Россия занимает пятое место по товарообороту с ЕС. До украинского кризиса РФ занимала четвертое место.