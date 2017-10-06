В Москве эвакуировали четыре вокзала после звонков о минировании

В Москве из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах началась эвакуация на Ярославском, Курском и Белорусском вокзалах. На Казанском вокзале проверка завершилась. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

Вокзалы обследуют кинологи. На движение поездов эвакуация не влияет, так как повсюду есть возможность подхода к поездам, минуя основное здание вокзала.

Ранее сегодня в Москве и Подмосковье были эвакуированы десятки школ и детсадов, здание Мособлдумы. Бомб не нашли.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, всего за сегодня поступило более 100 ложных сообщений о минировании в Москве. Эвакуация затронула около 100 тысяч человек.

Волна телефонного терроризма продолжается по всей стране с 10 сентября.