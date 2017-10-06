Fitch предсказал двукратное сокращение числа банков в России

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch спрогнозировали уменьшение количества российских банков в ближайшие четыре года. По их мнению, их станет в два раза меньше, общее количество достигнет 300. Эксперты агентства уверены, что для российской экономики достаточно 50 банков, сообщает РБК.

Fitch сообщает, что госбанки делают сектор более подверженным риску, потому большинство из них, кроме Сбербанка, зависят от поддержки государства. С 2008 года на них выделено 2 трлн рублей бюджетных средств.

Аналитики агентства рассмотрели принятый Госдумой закон о разделении банков на обладающие базовой и универсальной лицензией. Базовую лицензию получат те, чей капитал составляет от 300 млн рублей, универсальную – свыше миллиарда. Агентство предполагает, что на базовую лицензию перейдут до половины российских банков.

При этом Fitch уверен, что проблемы с «Открытием» и Бинбанком отнюдь не свидетельствуют о кризисе в банковском секторе, так как последствия для других игроков оказались ограниченными.