Минздрав разработал порядок выдачи справки о смене пола

Минздрав России разработал порядок выдачи медицинской организацией документа об изменении пола, а также форму такого документа. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.

Документ называется «Справка об изменении пола», он выдается врачебной комиссией «в том, что у него (нее) произошла половая переориентация».

В дальнейшем эту справку можно предъявить в ЗАГС для изменения свидетельства о рождении.

Сейчас пол в документах можно сменить по решению суда.