Венгрия пообещала блокировать все действия Украины в международных организациях

Венгрия будет блокировать инициативы Украины в международных организациях до тех пор, пока не будут отменены положения украинского закона об образовании, запрещающие обучение старшеклассников на других языках, кроме украинского. Об этом «Коммерсантъ FM» заявил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Пока это украинское законодательство остается в силе, мы не поддержим ни одной украинской инициативы ни в одной международной организации. Мы также не поддержим ни одного важного для Украины решения», — сказал дипломат.

Он отметил, что на Украине проживают 150 тысяч венгров и «нам не все равно, что с ними будет».