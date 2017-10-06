После аварии с автобусом под Владимиром завели дело о незаконной миграции

После столкновения пассажирского автобуса с поездом во Владимирской области заведено уголовное дело об организации незаконной миграции. В рамках дела задержан главный подозреваемый — гражданин Казахстана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Авария произошла ночью. Автобус, следовавший из Подмосковья в Казахстан, застрял на переезде. Его протаранил пассажирский поезд, в результате в автобусе погибли 17 человек, еще трое находятся в больнице. В поезде никто не пострадал.

По информации МИД Казахстана, в автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два казаха-водителя, один из которых погиб в ДТП.