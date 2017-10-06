Знакомая попавшего в плен ИГ россиянина рассказала о доставке 12 гробов в Ростов-на-Дону

Знакомая Романа Заболотного, который вместе с Георгием Цуркану попал в плен к «Исламскому государству» (ИГ, группировка запрещена в России), рассказала «Радио Свобода» о доставке в Ростов-на-Дону 12 гробов с военнослужащими частной военной компании Вагнера.

Ранее СМИ сообщали, что эта российская ЧВК участвует в боевых действиях в Сирии на стороне российских военных.

Собеседница «Радио Свобода», которая попросила скрыть ее имя, рассказала, что ожидает, когда в Ростовскую область прибудет тело другого ее знакомого, погибшего в Сирии.

«Мы вчера позвонили в аэропорт Ростова-на-Дону, куда, по идее, должен поступать "груз-200". Они сообщили, что 28 сентября некий Драчев Владимир, представитель Вагнера, забирал "груз-200". Что 28 сентября пришло 12 мест, ну вы понимаете, 12 гробов. Где они сейчас, мы не знаем», — сообщила женщина, которую в статье называют Ириной.

По ее словам, у ЧВК Вагнера есть военная база Молькино в Краснодарском крае. Подробно об этой базе в прошлом году писала «Фонтанка».

Под псевдонимом Вагнер, предположительно, скрывается подполковник запаса Дмитрий Уткин.

«Туда приглашают бойцов, заманивают очень большими суммами. 240 тысяч в месяц они обещают, а на самом деле платят 160. За погибшего солдата они дают от 1,3 миллиона до 3 миллионов. В зависимости от его разряда и того, кем он был — командир или обычный солдат-наемник», — сообщила Ирина.