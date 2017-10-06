Депутата от «Единой России» Михаил Исаев решил сдать мандат

Депутат Госдумы, член «Единой России» Михаил Исаев написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Исаев избирался по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 Саратовской области.

Как сообщает ТАСС, вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата будет рассмотрен на пленарном заседании 11 октября.

С конца 2011 года по октябрь 2012 года Исаев уже был депутатом Госдумы. Тогда его полномочия досрочно прекратили из-за перехода политика в Совет Федерации.