Под Коломной опрокинулся пассажирский автобус

В районе села Лукерьино Коломенского района Московской области в результате ДТП опрокинулся рейсовый автобус, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного главка МВД.

В момент аварии в автобусе находились 39 человек. По данным главка, четверо из них погибли.

Как сообщает телеграм-канал Mash, погибли шесть человек, еще 14 были госпитализированы.

По данным источников канала, автобус опрокинулся на мокрой дороге — по предварительным данным, водитель не рассчитал скорость и не вписался в поворот.