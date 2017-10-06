СК попросил о домашнем аресте экс-бухгалтера студии Серебренникова

Следственный комитет России, ведущий дело о хищении бюджетных денег в «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, ходатайствовал о том, чтобы отпустить бывшего главбуха студии Нину Масляеву под домашний арест. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Ранее Масляева дала показания на других фигурантов «дела Серебренникова», сообщив, что бюджетные деньги, выделенные на спектакли студии, обналичивались. Их дальнейшую судьбу главбух не знает. Тем не менее спектакли были поставлены и имели успех.

Ходатайство о мере пресечения Масляевой суд рассмотрит сегодня.