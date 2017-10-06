Бывший главбух «Седьмой студии» отпущена под домашний арест

Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия перевел из СИЗО под домашний арест бывшего главбуха «Седьмой студии» Нину Масляеву, сообщает «Интерфакс».

Масляева была задержана по делу о хищении бюджетных денег этой театральной студией, созданной режиссером Кириллом Серебрениковым.

Она признала вину в хищении средств, выделенных на культурный проект «Платформа», а также дала показания на других фигурантов дела, в том числе Серебренникова.

В СИЗО Масляева находилась с 23 мая.

Масляева, Серебренников, а также бывший генпродюсер «Седьмой студии»Алексей Малобродский и бывший гендиректор организации Юрий Итин обвиняются в хищении 68 млн рублей.

Малобродский заявил «Дождю», что слышал, как следователь говорил Масляевой: «Надо еще на двоих показания дать, и мы тебя отпустим».

Сам Малобродский находится под стражей. Итин и Серебренников находятся под домашним арестом. Кроме Масляевой вину никто из обвиняемых не признает.