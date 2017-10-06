СМИ узнали о намерении Генпрокуратуры признать нежелательными ряд американских СМИ

Генпрокуратура РФ изучает возможность признать нежелательными в России несколько американских СМИ. Об этом «Интерфаксу» сообщили информированные источники.

Однако о каких именно изданиях идет речь, пока неизвестно.

Агентство сообщает, что эту возможность прокуроры начали изучать совместно с другими компетентными органами после заседания рабочей группы при комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, состоявшегося 5 октября. На совещании обсуждалось давление американских властей на российские СМИ.

В частности, представитель Ростехнадзора заявил, что после требования Минюста США к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве «иностранного агента», Россия обладает достаточным количеством правовых механизмов для ответных мер. Власти США обвиняют телеканал RT и агентство «Спутник» в пропаганде и попытках повлиять на состоявшиеся в 2016 году выборы американского президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что у него нет информации о том, что какие-то американские СМИ могут быть признаны в РФ нежелательными.