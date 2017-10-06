Главред «Эха Москвы» сообщил о госпитализации Мединского

Министр культуры Владимир Мединский госпитализирован, сообщил в телеграм-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Позднее Венедиктов добавил, что речь не идет о плановом медосмотре министра.

«По плану у него сегодня поездка в Псков», — написал журналист.

В интервью радио «Говорит Москва» Венедиктов рассказал, что о госпитализации министра ему сообщили три источника.

«Я могу подтвердить, что это три разных источника, включая министерство культуры и руководство правительства. Это неожиданно. Он сегодня должен был лететь в Псков, у него рабочий визит. Считайте, что экстренная (госпитализация)», — сказал Венедиктов.

Тем временем, в комитете Псковской области по культуре радиостанции заявили, что не ожидали сегодня приезда министра.

На днях экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук.

В пресс-службе Минкульта тогда сообщили, что это промежуточное решение, поскольку «последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования».