В Минкульте опровергли экстренную госпитализацию Мединского

Министр культуры России Владимир Мединский «не госпитализирован, а проходит плановый осмотр», сообщил РИА Новости источник в министерстве.

На это главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который и заявил о госпитализации Мединского, отметил, что «ро плану у него сегодня поездка в Псков».

«Я могу подтвердить, что это три разных источника, включая министерство культуры и руководство правительства. Это неожиданно. Он сегодня должен был лететь в Псков, у него рабочий визит. Считайте, что экстренная (госпитализация)», — сказал Венедиктов радиостанции «Говорит Москва».

При этом в комитете Псковской области по культуре радиостанции заявили, что не ждали сегодня министра.