Минобороны опровергло уничтожение вертолета с военными в Сирии

Вертолет Ми-8 с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон совершил сегодня вынужденную посадку в сирийской провинции Хама. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что «экипаж вертолета Ми-28 не пострадал и оперативно был доставлен поисково-спасательной службой на аэродром».

После осмотра машины было установлено, что «огневого воздействия по вертолету не было».

Ранее сегодня агентство Amaq, связанное с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), сообщило, что боевики ИГ сбили российский вертолет в восточной части провинции Хама.