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06 октября 2017, 11:11
отставки-назначения Приморский край

Экс-глава Приморья отказался говорить о новом месте работы в Москве

Владимир Миклушевский
Владимир Миклушевский
сайт губернатора Приморья

Бывший приморский губернатор Владимир Миклушевский, накануне отправленный в отставку, заявил о том, что ему предложили место в Москве, где он будет трудиться «на благо родины». Об этом сообщает РИА Новости.

«Все, что произошло, согласовано решением в рамках кадровой политики. Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение», — сообщил бывший глава региона.

Врио губернатора Приморского края назначен гендиректор «Росморпорта» Андрей Тарасенко.

Сегодня, как пишет VladNews, он был представлен администрации Приморского края и депутатам. На церемонии с прощальным словом выступил и Миклушевский.

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