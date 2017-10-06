06 октября 2017, 11:11
Экс-глава Приморья отказался говорить о новом месте работы в Москве
Бывший приморский губернатор Владимир Миклушевский, накануне отправленный в отставку, заявил о том, что ему предложили место в Москве, где он будет трудиться «на благо родины». Об этом сообщает РИА Новости.
«Все, что произошло, согласовано решением в рамках кадровой политики. Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение», — сообщил бывший глава региона.
Врио губернатора Приморского края назначен гендиректор «Росморпорта» Андрей Тарасенко.
Сегодня, как пишет VladNews, он был представлен администрации Приморского края и депутатам. На церемонии с прощальным словом выступил и Миклушевский.
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