Милонов предложил запретить операции по смене пола в России

Пресс-служба депутата Госдумы Виталия Милонова заявила о его намерении внести на рассмотрение документ, запрещающий операции по смене пола в России. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению парламентария, в настоящее время нет ни одной медицинской причины для проведения подобных хирургических манипуляций во взрослом возрасте. Милонов утверждает, что любые диагностированные врачом физиологические отклонения или заболевания можно купировать или вылечить в раннем возрасте.

Парламентарий заявил, что сделал эти выводы на основании мнения врачебного сообщества. Милонов уверен, что подобные операции противоречат самой сути медицины, так как после них сокращается срок жизни, появляются заболевания и увеличивается риск самоубийства.

Депутат Госдумы утверждает, что желающие сменить пол нуждаются в психологической помощи, а не в хирургической. Он заявил, что «наша страна не должна поощрять вивисекцию».

Милонов подтвердил, что после окончания обсуждения в экспертных советах документ будет внесен в Госдуму на обсуждение.