Мосгорсуд подтвердил арест Навального на 20 суток

Московский городской суд оставил в силе решение районного суда об аресте оппозиционера Алексея Навального на 20 суток. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Наказание остаётся без изменений - 20 суток — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 6 октября 2017 г.

Решение об административном аресте 2 октября вынес Симоновский суд Москвы.

Суд признал нарушением закона призыв политика к несогласованной в властями акции протеста в Нижнем Новгороде.

На 7 октября Навальный объявил о всероссийской акции протеста. В этот день 65-летие будет отмечать президент Владимир Путин.

Речь идет об акциях в 80 городах страны, включая Москву и Петербург. В большинстве случаев мероприятия не согласованы с местными властями.