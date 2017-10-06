06 октября 2017, 15:58
Мосгорсуд подтвердил арест Навального на 20 суток
Московский городской суд оставил в силе решение районного суда об аресте оппозиционера Алексея Навального на 20 суток. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Наказание остаётся без изменений - 20 суток— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 6 октября 2017 г.
Решение об административном аресте 2 октября вынес Симоновский суд Москвы.
Суд признал нарушением закона призыв политика к несогласованной в властями акции протеста в Нижнем Новгороде.
На 7 октября Навальный объявил о всероссийской акции протеста. В этот день 65-летие будет отмечать президент Владимир Путин.
Речь идет об акциях в 80 городах страны, включая Москву и Петербург. В большинстве случаев мероприятия не согласованы с местными властями.
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