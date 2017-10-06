«Нелюбовь» Звягинцева допущена к борьбе за «Оскар»‍

Представители американской Академии киноискусств подтвердили, что кинокартина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева допущена к участию в борьбе за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает РИА Новости.

В этом года в данной номинации поданы заявки от 92 претендентов. Это рекордное количество за всю историю кинопремии. В прошлом году заявок было 85.

За победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» будут бороться победитель 70-го Каннского фестиваля шведский режиссер Рубен Эстлунд, обладатель гран-при Берлинале франко-сенегальский режиссер Ален Гомис, дебютанты с Гаити, из Гондураса, Лаоса, Мозамбика, Сенегала и Сирии. Камбоджу представит Анджелина Джоли с картиной «Сначала они убили моего отца».

Вручение «Оскара» состоится 4 марта 2018 года, о выбранных в каждой номинации пяти претендентах станет известно 23 января 2018 года.

Фильм «Нелюбовь» рассказывает о разводе супружеской пары, которая забывает о своем 12-летнем сыне, и мальчик однажды убегает из дома.