В Осло назвали лауреата Нобелевской премии мира

Лауреатом Нобелевской премии мира стало Международное движение в поддержку уничтожения ядерного оружия (ICAN), сообщается на сайте нобелевского комитета.

ICAN объединяет неправительственные организации примерно из ста стран мира, цель движения – добиться запрещения ядерного оружия в соответствии с нормами международного права. Нобелевский комитет отмечает, что за минувший год ICAN приложил значительные усилия в достижении мира без ядерного оружия.

Нобелевская премия мира с 1901 года ежегодно присуждается комитетом в Осло лицу (группе лиц) или организации, которые внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира.

В 2016 году награды удостоился президент Колумбии Хуан Сантос за усилия по прекращению в стране более чем полувековой гражданской войны.

Объявлением лауреата Нобелевской премии мира завершается неделя оглашения обладателей наград, учрежденных в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля в пяти дисциплинах (физиология/медицина, физика, химия, литература, укрепление мира).

9 октября будет объявлен лауреат премии по экономике, учрежденной Шведским государственным банком в память о Нобеле.