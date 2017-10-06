В сауне Пензы мужчина захватил трех заложниц

В Пензе освободили трех женщин, которых в сауне взял в заложники 32-летний мужчина. Об этом сообщает местное управление СК.

Женщины не пострадали, преступник задержан. Заведено дело по статье «Незаконное лишение человека свободы с применением оружия в отношении двух или более лиц».

Мужчина удерживал заложниц, угрожая им оружием.

Как сообщила изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, заложницами были женщины в возрасте от 26 до 32 лет. Преступник угрожал им охотничьим ружьем.

В Росгвардии изданию PenzaNews уточнили, что переговоры в преступником результата не дали.

«Бойцы СОБРа в ходе штурма здания проникли в помещение, во время операции спецназ использовал светошумовые гранаты. В результате четких и грамотных действий бойцов спецподразделения злоумышленник был задержан, а удерживаемые граждане — освобождены», — отметили там.