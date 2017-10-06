СМИ рассказали о плане Госдепа по деэскалации конфликта с КНДР

Госдепартамент США разработал план по деэскалации американо-корейского конфликта. Как сообщает «Коммерсантъ», план предусматривает заморозку ракетно-ядерных испытаний КНДР не менее чем на два месяца. В свою очередь, США обещают начало прямого диалога с Пхеньяном.

Эксперты издания считают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не согласится на такие условия. КНДР почти закончила разработку полноценного ядерного оружия, а в США нет согласия во власти по международной политике.

Источники «Коммерсанта», близкие к Госдепартаменту, утверждают, что американские дипломаты готовы к компромиссу и прямым двусторонним переговорам, если КНДР откажется от проведения испытаний. Это предложение называют «планом Тиллерсона». Однако президент США Дональд Трамп называл корейского лидера «старым безумным маразматиком», и его согласие с планом корейские эксперты оценивают как весьма сомнительное. Следовательно, рассуждают они, за новым планом США ничего не стоит.

В 2017 году КНДР провела 15 ракетных и одно ядерное испытание. На днях стало известно, что на 10 октября намечен еще один тест.